Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess 220.000 Euro bei Einbruch erbeutet: 55-Jähriger vor Gericht Von dpa | 20.01.2023, 02:01 Uhr

Ein Einbruch mit einer ungewöhnlich hohen Beute beschäftigt am Freitag (9.30 Uhr) das Amtsgericht Hamburg-Bergedorf. Der 55 Jahre alte Angeklagte soll am 26. August 2020 zusammen mit drei Komplizen in das Haus des früheren Box-Europameister Jürgen Blin eingedrungen sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft entwendeten die Einbrecher aus zwei Tresoren 220.000 Euro in 200-Euro-Scheinen und einen Schlüssel zu einem Bankschließfach.