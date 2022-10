Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr 22-jähriger Radfahrer auf A7: Festnahme mit 2,84 Promille Von dpa | 14.10.2022, 14:59 Uhr

Ein 22-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagabend auf der A7 bei Hamburg-Schnelsen festgenommen worden. Der Radfahrer war auf einem Damenrad auf dem Standstreifen unterwegs, teilte die Polizei Hamburg am Freitagmittag mit. Den Angaben zufolge fuhr er in deutlichen Schlangenlinien, so dass Autofahrer ihm ausweichen mussten. Ein Polizeibeamter habe den Mann zu stoppen versucht, er sei aber auf den rechten Fahrstreifen ausgewichen und unbeirrt weitergefahren. Erst am Dreieck Nord-West habe man ihn festnehmen können, als der Radfahrer offenbar versuchte, mit seinem Handy den richtigen Weg zu finden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,84. Der 22-Jährige wurde anschließend einem Haftrichter vorgeführt.