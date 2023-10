Ein 22 Jahre alter Mann hat einen 43-Jährigen am S-Bahnhof Hamburg-Heimfeld attackiert und schwer verletzt. Die Tat ereignete sich am frühen Samstagmorgen, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Der 22-Jährige griff den anderen an, nachdem dieser eine Getränkedose des Jüngeren auf dem Bahnsteig mit dem Fuß weggetreten haben soll.

Laut Polizeiangaben schlug der jüngere Mann den 43-Jährigen mehrfach, brachte ihn gewaltsam zu Boden und versetzte ihm einen Ellenbogenschlag ins Gesicht. Das Opfer erlitt stark blutende Gesichtsverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Gegen den Tatverdächtigen werde ermittelt.