Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Klima 2022 war es nirgendwo in Deutschland heißer als in Hamburg Von dpa | 30.12.2022, 14:02 Uhr

Viele lieben den Norden, weil der immer so schön kühl ist. Doch 2022 ist in Hamburg nicht nur der bestehende Hitzerekord der Stadt eingestellt worden. Die Hansestadt hat zudem den Deutschen Wetterdienst auch in einer anderen Sache durchaus überrascht.