Acht Punkte, nur wenig Luft zu den Abstiegsrängen – so sähe die Realität des Hamburger SV aus, wenn die Tore und Vorlagen von Laszlo Benés nicht wären. Stattdessen strahlte der 26-Jährige am Freitagabend in den Katakomben des Volksparkstadions. Benés hatte per Elfmeter das Siegtor im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf geschossen.

Nach zuletzt zwei schwachen Auftritten bei den Niederlagen gegen die SV Elversberg und den VfL Osnabrück (jeweils 1:2) hat der HSV mit Benés seine Lebensversicherung wieder – ganz zur Freude von Trainer Tim Walter. Die Leistung des Slowaken sei „definitiv besser als in den letzten Wochen“ gewesen, sagte der 47-Jährige.

HSV wendet im Spiel gegen Düsseldorf handfeste Krise ab

Auch Benés zeigte sich erleichtert: „Heute haben wir alle eine Reaktion gezeigt“, sagte der Matchwinner. Die hatte der HSV benötigt, um nicht in eine handfeste Krise zu geraten. Die Leistungen gegen die Aufsteiger Elversberg und Osnabrück waren schwach – und Trainer Walter zog die Konsequenz: Lauftraining. Wenig Spiel mit dem Ball, dafür viel Konditionstraining. „Die Trainingswoche war intensiver“, sagte Benés. „Das haben wir uns glaube ich auch verdient, weil wir die letzten zwei Spiele einfach nicht gut und intensiv genug gespielt haben.“

Das Konditionstraining machte sich auch bei Benés bezahlt: Gegen Düsseldorf setzte der Mittelfeldspieler immer wieder Offensivimpulse und unterstütze zusätzlich Levin Öztunali auf dem linken Flügel, der keine überzeugende Partie spielte. Benés hingegen zeigte seine Qualitäten – in der Schlussphase holte er den Elfmeter nach Foulspiel von Düsseldorfs Emmanuel Iyoha heraus und verwandelte anschließend zielsicher zum entscheidenden 1:0. „Ich will Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das habe ich im Spiel gezeigt“, sagte Benés.

Lazlo Benés steht nach sechstem Saisontreffer vor einem neuen Rekord

Dass der Slowake nach seinem sechsten Saisontor vor Selbstvertrauen strotzt, war nicht zu überhören: „Wenn er mich vor dem Elfmeter nicht getroffen hätte, hätte ich ihn reingeschossen“, sagte Benés. Nicht unwahrscheinlich, schließlich hatte Benés in seinen sechs Ligaspielen zuvor bereits fünf Treffer erzielt. Mit seinen nun sechs Toren hat der Mittelfeldspieler bereits mit seiner Ausbeute der letzten Saison gleichgezogen – mehr Treffer gelangen ihm in einer Spielzeit noch nie. Bricht Benés zeitnah seinen Rekord?

Sollte der HSV seine Form aus dem Düsseldorf-Spiel mitnehmen, dürfte Saisontor Nummer sieben nur eine Frage der Zeit sein. „Wenn wir ab der ersten Minute da sind, wenn wir alles reinhauen und wir offensiv spielen, geben wir dem Gegner keine Chance“, sagte Benés. Am Samstag (13 Uhr/Sky) trifft der HSV auf Wehen Wiesbaden. Verlassen wollen sich die Hamburger dort sicher nicht allein auf die Dienste des Slowaken. Doch auch in Hessen wird Benés wieder auftrumpfen und seinen persönlichen Tor-Rekord knacken wollen.