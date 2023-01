Auch Hamburgs Schwäne sind von der Geflügelpest betroffen. 19 Tiere sind bereits verendet. Foto: Marcus Brandt up-down up-down Vogelgrippe in Hamburg Geflügelpest: Keine weiteren Fälle unter Alsterschwänen Von dpa | 31.01.2023, 16:07 Uhr

Zum Schutz vor der Geflügelpest sind Hamburgs Alsterschwäne an ihrem Winterquartier in ein Zelt umgezogen. 19 Tiere sind an der Infektion gestorben. Bisher sind keine weiteren Fälle bei den beliebten Maskottchen der Hansestadt bekannt.