Das Unglück im Hamburger Hafen geschah am 2. Oktober 1984 Foto: Peter Wüst/rtn up-down up-down Barkassen-Unglück mit 19 Toten Oktober 1984: Als der Untergang der „Martina“ ganz Hamburg unter Schock setzte und | 04.10.2022, 16:07 Uhr Von Peter Wüst Guido Behsen | 04.10.2022, 16:07 Uhr

An dieses Unglück wird man sich im Hamburger Hafen immer erinnern: Am 2. Oktober 1984 sank die Barkasse „Martina“ mit 43 Menschen an Bord. 19 von ihnen ertranken in der Elbe.