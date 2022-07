ARCHIV - Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Hamburg-Altona 19-Jähriger schwerverletzt unter einer Brücke gefunden Von dpa | 08.07.2022, 17:21 Uhr

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen unter einer Brücke in Altona-Altstadt (Hamburg) gefunden worden. Zuvor war der junge Mann nach bisherigen Erkenntnissen in Begleitung eines 21-Jährigen auf der Reeperbahn unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Dort trafen sie demnach eine fünf- bis siebenköpfige Männergruppe. Nachdem die beiden jungen Männer alleine weitergegangen seien, habe die Männergruppe sie verfolgt und den 21-Jährigen angegriffen. Er sei durch Schläge und Tritte verletzt worden.