Hamburg 17-Jähriger nach blutigem Streit am Jungfernstieg in Haft Von dpa | 28.08.2023, 13:02 Uhr Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Einen Tag nach einer blutigen Auseinandersetzung am Hamburger Jungfernstieg hat die Polizei einen 17-Jährigen am selben Ort festgenommen. Der Jugendliche sitze wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit.