Weihnachten 16 Weihnachtsmärkte und ein fliegender Weihnachtsmann Von dpa | 01.11.2022, 13:58 Uhr

In den vergangenen Jahren gab es in Hamburg coronabedingt oft nur abgespeckte Varianten der Weihnachtsmärkte. Nun wird wieder voll aufgefahren. Die Auswahl der Weihnachtsmärkte ist dabei groß. Und auch der Weihnachtsmann schwingt sich wieder in die Luft.