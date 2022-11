Eine Ausgabe der Strafprozessordnung liegt in einem Gerichtssaal Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess 16-Jährige stirbt nach Drogenkonsum: Zwei Männer vor Gericht Von dpa | 09.11.2022, 01:33 Uhr

Nach dem Drogentod einer 16-Jährigen in Hamburg stehen von heute an zwei junge Männer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft einem der Angeklagten - einem heute 21-Jährigen - vor, im September 2020 Jugendlichen auf einer Party Ecstasy-Tabletten gegeben zu haben. Das 16-jährige Mädchen starb kurz danach an einer von den Drogen ausgelösten Hyperthermie (Überwärmung).