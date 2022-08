Notarzt Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr 16-Jährige bei Unfall schwer am Kopf verletzt Von dpa | 28.08.2022, 13:00 Uhr

Eine junge E-Bike-Fahrerin ist bei einem Unfall in Hamburg schwer verletzt worden. Die 16-Jährige kam im Stadtteil Jenfeld aus ungeklärter Ursache ins Schlingern und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie stieß mit einem Auto zusammen und landete auf der Fahrbahn. Die Jugendliche kam nach dem Unfall am Samstagabend mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand den Angaben nach nicht. Die Polizei untersucht nun unter anderem, ob die junge Frau unter Drogeneinfluss stand.