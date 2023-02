Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ermittlungen 15-Jähriger als mutmaßlicher Tankstellenräuber festgenommen Von dpa | 23.02.2023, 13:52 Uhr

Die Polizei hat einen 15 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der in Hamburg-Horn eine Tankstelle überfallen haben soll. Den Erkenntnissen zufolge soll der Teenager vor etwa zwei Wochen gemeinsam mit einem 16 Jahre alten Komplizen einen 58 Jahre alten Tankstellenangestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben, wie die Polizei am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Mittäter habe dabei den Überfall abgesichert. Bei dem Raub hatte das Duo lediglich einen geringen Geldbetrag erbeutet, hieß es weiter.