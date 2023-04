Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulbehörde 128 Millionen Euro extra für Ganztagsgrundschulen Von dpa | 03.04.2023, 14:36 Uhr

Hamburgs Ganztagsgrundschulen erhalten zur Verbesserung der Gebäude und Außenanlagen zusätzlich 128 Millionen Euro. Davon stammen 90 Millionen Euro vom Bund, 38 Millionen Euro übernimmt die Hansestadt selbst, wie die Schulbehörde am Montag mitteilte. Knapp ein Fünftel des Geldes sei bereits in den vergangenen zwei Jahren investiert worden. Mehr als 100 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren folgen.