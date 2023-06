Im Januar veranstaltete die Körber-Stiftung einen Gala-Abend zur Eröffnung des neuen Lichtwark-Theaters in in Hamburg-Bergedorf. Foto: www.imago-images.de up-down up-down 11 Milliarden Euro Kapital Darum ist Hamburg die deutsche Hauptstadt der Stiftungen Von Rainer Kreuzer | 04.06.2023, 07:00 Uhr

Stiftungen haben in Hamburg eine lange Tradition und werden immer beliebter. Was den Reiz ausmacht und was es braucht, um eine Stiftung zu Gründen.