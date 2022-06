Melody Gardot tritt auf dem Elbjazz Festival auf. Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz Musik 11.000 Besucher beim Elbjazz-Auftakt im Hamburger Hafen Von dpa | 03.06.2022, 23:01 Uhr

Nach zweijähriger Pandemiepause und mit Tausenden Besuchern hat das Elbjazz Festival in Hamburg am Freitagabend seinen Auftakt gefeiert. Zum Start des zweitägigen Musikfestivals, das es bereits seit 2010 gibt, waren am Freitag rund 11.000 Jazzliebhaber und Neugierige vor den Bühnen im Hamburger Hafen unterwegs, wie eine Festival-Sprecherin am Abend mitteilte. Am Samstag werden demnach sogar bis zu 13.000 Besucher erwartet. Als Highlight des ersten Festivaltages trat Sängerin Melody Gardot mit einem gefühlvollen Jazz-Gospel-Folk-Mix auf.