Vom Broadway in New York Das „Michael Jackson Musical“ kommt 2024 nach Hamburg und | 26.09.2023, 14:21 Uhr Von Juliane Urban dpa | 26.09.2023, 14:21 Uhr Das Michael Jackson Musical kommt nach Hamburg. Für die deutsche Produktion werden die Songs im englischen Original bleiben, während die Dialoge ins Deutsche übersetzt werden. Foto: Charles Sykes up-down up-down

Seit Anfang 2022 begeistert das „Michael Jackson Musical“ am Broadway in New York. Im kommenden Jahr soll die Show über den „King of Pop“ Deutschland-Premiere am Theater an der Elbe feiern.