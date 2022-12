Das Restaurant Balkan Pizza in Hoyer wird von einem der Brüder betrieben, die jetzt abgeschoben werden sollen. Foto: Archivfoto Google Streetview up-down up-down Nordschleswig Weil ihr Opa im Irak geboren wurde: Dänemark schiebt syrische Zwillinge aus Nordschleswig ab Von Cornelius von Tiedemann, nordschleswiger.dk | 06.12.2022, 06:44 Uhr

Der eine betreibt eine Pizzeria in Hoyer, der andere hilft ukrainischen Geflüchteten in Hadersleben. Laut „DR“ steht ein Brüderpaar kurz vor der Abschiebung in ein Drittland, weil die dänischen Behörden ihr Heimatland Syrien als zu gefährlich für sie einstufen.