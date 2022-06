Ziel in Sonderburg nach 182 Kilometern. FOTO: Gerrit Hencke up-down up-down TDF 2022 abgefahren Tour de France in Dänemark: Unser Tourbericht von der dritten Etappe und | 28.06.2022, 14:03 Uhr Von Götz Bonsen Gerrit Hencke | 28.06.2022, 14:03 Uhr

An den ersten Julitagen gastiert die Tour de France in unmittelbarer Nähe Schleswig-Holsteins. In Kopenhagen beginnt das berühmteste Radrennen der Welt am kommenden Freitag (1. Juli) mit einem Einzelzeitfahren. Tags darauf geht es über 202 Kilometer von Roskilde nach Nyborg auf Fünen. Die dritte Etappe am 3. Juli führt dann für den nördlichen Landesteil bis fast vor die Haustür. Von Vejle geht es auf dieser Flachetappe über 182 Kilometer nach Sonderburg auf Alsen. Das ist nur rund 34 Kilometer von Flensburg entfernt.