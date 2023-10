Hochwasser an der Ostsee Sturmflut in Dänemark: Rekord-Pegelstände und Stromausfall Von Annika Kühl, Gwyn Nissen (Der Nordschleswiger) | 20.10.2023, 21:55 Uhr Hier gibt es kein Durchkommen mehr: Der Strandweg in Grönninghoved war bereits am Freitagnachmittag völlig überflutet. Foto: Privat up-down up-down

An der dänischen Küste sind zahlreiche Orte schwer vom Hochwasser getroffen. In Apenrade wurde bereits am Abend ein Wasserstand von 2,08 Meter über Normalnull gemessen - ein Jahrhundertereignis.