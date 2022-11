Sie sind jeweils 453 Kilogramm schwer und liegen seit 1943 auf einer Wiese auf der Halbinsel Kjär: Zwei Fliegerbomben der britischen Luftwaffe bereiten dem dänischen Militär seit gut zwei Wochen Kopfzerbrechen.

Jetzt geht plötzlich alles ganz schnell: Am Dienstagabend (15. November) um 19.29 Uhr hat der Munitionsräumdienst EOD in einer öffentlichen Mitteilung alle Bewohnerinnen und Bewohner in der 2,3 Kilometer großen Sicherheitszone auf der Halbinsel Kjär auf Alsen zum Verlassen der Häuser aufgefordert. Rund 500 Menschen sind betroffen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Am Mittwochmorgen wurde Anweisung aktualisiert: Die Evakuierung ist vollzogen, die Sprengung wird demnach um 10.45 Uhr durchgeführt.

Diese Karte ist von der Polizei am Dienstagabend veröffentlicht worden. Sie zeigt den gesamten Bereich, der nun evakuiert werden muss. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Plötzlich ist Gefahr im Verzug

Anlass ist die geplante Sprengung von zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die vor rund zwei Wochen auf einem Acker an der Adresse Arnkilsmaj gefunden wurden.

Die Halbinsel Kjär liegt unweit von Sonderburg an der Flensburger Förde. Foto: Google Maps Screenshot Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nachdem am Dienstag Spezialeinheiten den Acker vor Ort untersucht und eine der beiden Bomben freigelegt haben, ist plötzlich Gefahr im Verzug.

Die Abdeckung von einer der beiden Bomben habe am Dienstag gezeigt, dass die Bomben schneller als erwartet schadlos gemacht werden müssen, so die Nachricht aus der Polizeizentrale am Abend.

Mehr Informationen: Hintergrund: So kamen die Bomben nach Nordschleswig größer als Größer als Zeichen Presseoffizier Larsen hat sich eingehend mit der Herkunft der Fliegerbomben beschäftigt. Er weiß: „Im Juli 1943 startete eine Halifax HR 940 der Royal Air Force im Verbund mit anderen Bombenfliegern in England. Das Ziel: Hamburg.“ Doch im Laufe der Nacht verlässt die Halifax aus unbekannten Gründen den Fliegerverband – und wird zum Ziel eines deutschen Nachtjägers. Die Deutschen beschießen die Halifax von unten. Der Motor wird getroffen, die Maschine geht in Flammen auf, muss notlanden. Die Maschine stürzt um 1.26 Uhr auf der Halbinsel Kjär an der Obstplantage Hestehave zu Boden.

Dieses Infoschild am Rande der Wiese weist auf das Schicksal der sieben Soldaten hin, die im Juli 1943 über der Halbinsel Kjer abstürzten.



Fünf Insassen sterben sofort, zwei weitere kommen ins Sonderburger Krankenhaus, wo sie kurz darauf versterben. Trotz Verbots der nationalsozialistischen Besatzungsmacht legen die Sonderburgerinnen und Sonderburger Blumen für die schwer verletzten englischen Soldaten am Krankenhaus nieder. „Insgesamt befanden sich sieben Bomben an Bord der Maschine, das konnten wir in alten Berichten der Engländer nachlesen“, sagt Presseoffizier Larsen. Insgesamt waren sieben Bomben an Bord. Ein bis zwei Bomben gingen Augenzeugenberichten zufolge in der Nacht des 25. Julis 1943 in die Luft. Wo die anderen drei Bomben des abgestürzten Fliegers abgeblieben sind, ist bislang nicht bekannt.

„Wir können nicht die Methode anwenden, mit der wir gerechnet haben“, sagt der zuständige Major Peter Jegsen. „Die meisten Methoden setzen voraus, dass viele Lastwagen in den Bereich vorfahren, um Erde oder Sand abzuladen. Das bewerten wir nun als zu riskant.“

Die Kommandozentrale des Militärs am Rande der Wiese, wo die Bomben liegen. Foto: Sara Eskildsen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auf einer Pressekonferenz am Dienstagabend wurde bekannt, dass die eine Bombe in zwei Teile zerbrochen ist – Explosionsgefahr bei Erderschütterungen.

Größere Sicherheitszone erforderlich

Nun sollen die Bomben am Mittwochmorgen gesprengt werden. Das gehe schneller – erfordere aber eine größere Sicherheitszone, so Jegsen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Aus diesem Grund müssen sämtliche Menschen auf Kjär, sowie einige Haushalte auf der Sundewitt-Seite ihr Zuhause verlassen – am besten sofort. Außerhalb der Sicherheitszone bestehe kein Risiko für Fenster und Gesundheit, schrieb die Polizei am Mittwoch.

Ein Bild vom Bomben-Acker am Dienstagnachmittag: Links unter der blauen Plane liegen die vor rund zwei Wochen gefundenen Bomben, rechts im Hintergrund suchen Mitglieder des Munitionsräumdienstes nach weiteren Bomben. Foto: Sara Eskildsen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Die Bürgerinnen und Bürger können schon jetzt überlegen, wo sie die Nacht verbringen können und sie sollten die Gegend so schnell wie möglich verlassen“, sagt Polizeiinspektor Tage Jehn.

Wer nicht weiß, wohin, kann sich unter 114 melden und eine Unterkunft für die Nacht erhalten. Wer die Gegend verlässt, möge sich ebenfalls unter 114 bei der Polizei melden, damit die Behörden den Überblick haben.

Auffangzentrale Humlehøjhallen

Wer kann, möge bei Freunden, Bekannten oder Familie unterkommen, so der Rat am Dienstagabend. In den Sonderburger Humlehøjhallen wird eine Auffangzentrale eingerichtet. Von dort aus weist die Kommune Übernachtungsplätze an.

In Kürze wird auch der Luftraum über Sonderburg gesperrt. Noch ist der Flugbetrieb am Sonderburger Flughafen aber nicht eingestellt, wie Flughafendirektor Christian Berg um 20.27 Uhr auf Anfrage mitteilte. Jedoch besteht über der Sicherheitszone ein FLugverbot.