Der Vermisste ist 1,85 Meter groß und schlank. Zuletzt trug er kurze dunkelblonde Haare. Angaben zur aktuellen Kleidung können nicht gemacht werden. Auffällig sind aber ein großes Tattoo in Form eines Elefantenkopfes auf dem Rücken sowie am linken Unterarm ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte.