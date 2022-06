Der erste Zieleinlauf der Tour de France im Jahre 1903. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down TDF an der dänischen Grenze Wie die Tour de France entstand, wie hart sie war und was sie so faszinierend macht Von Peter Kaadtmann, nordschleswiger.dk | 29.06.2022, 12:48 Uhr

Der nordschleswigsche Journalist Peter Kaadtmann begleitete für das „ZDF“ jahrelang die Tour de France und gibt einen Einblick in das Radrennen, das am 3. Juli erstmals und wohl einmalig nach Nordschleswig kommt. In diesem Artikel geht es um die Ursprünge der Tour.