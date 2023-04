Im Sonderburger Gericht fand am Donnerstag ein Haftprüfungstermin statt, bei dem ein deutscher Staatsbürger für vier Wochen in U-Haft genommen wurde. Foto: Claus Thorsted/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix up-down up-down Sonderburger Gericht entscheidet Darum kommt ein 72-jähriger deutscher Segler in Dänemark in U-Haft Von Sara Eskildsen/nordschleswiger.dk | 14.04.2023, 10:19 Uhr

Die in Absentia verhängte U-Haft gegen den 72-jährigen Mann ist am Donnerstag bei einem Haftprüfungstermin bestätigt worden. Der nächste Haftprüfungstermin ist am 11. Mai.