Ballauf und Schenk in Köln : „Tatort“: Wenn die heile Familienwelt bröckelt

Ein beschwipster Mann, tot, mit viel Geld. So beginnt es, doch der Mord ist diesem Tatort als Abgrund nicht genug.

von Frank Kober

06. Mai 2018, 11:40 Uhr

Köln | Ein Script wie aus dem Lehrbuch (Christoph Wortberg), eine Regie mit Handwerk-Meisterbrief (Christine Hartmann) und ein Ensemble, das sich die Empathie für seine Figuren redlich aus dem Leibe schwitzt – was soll da schief gehen bei diesem „Tatort“? Nichts! Oder: alles!

Prima, wie dieser Entführungsfall um die Ecke kommt (im Wortsinne). Dafür muss ein junger Mann sterben, der nach durchzechtem Junggesellenabschied in einem Papierkorb eine Tasche findet – randvoll mit Geld. 500.000 Euro, um genau zu sein. Doch die Freude währt nur kurz, denn kurz darauf wird der beschwipste Kerl von einem Auto umgenietet.

Fabelhaft, wie schnell unsere Kölner Kripo-Lieblinge Ballauf und Schenk (Klaus J. Behrendt, Dietmar Bär) herausfinden, dass die halbe Million ein Lösegeld sind, das Staranwalt Reiner Bertram (Hansjürgen Hürrig) im Papierkorb deponiert hatte, um seine Enkelin Charlotte auszulösen. Denn Charlottes Eltern (Nicole Marischka, Harald Schrott) hätten so ein Sümmchen nie zahlen können. Aber wer hatte Charlotte entführt?

Großartig, wie nun das Beziehungsgeflecht der Ritters aufgedröselt und die Reihe der Verdächtigen im Freundeskreis abgeklappert wird (unter anderem Anton von Lucke, Simon Böer). Eine Überraschung jagt die nächste. Heile Familien sehen wirklich anders aus. Und dann das Sahnehäubchen – der Schluss, die Auflösung dieses traurigen Falls. Nichts ist so, wie es schien. Opfer sind Täter. Vergangenheit ist Zukunft. April, April!

Doch, doch, dieser „Tatort“ ist absolut sehenswert. Wir blicken tief in den Abgrund einer Familientragödie. Mit all ihren seelischen und körperlichen Verletzungen. Und dennoch berührt er kaum. Weil die Figuren zu berechenbar sind. Und weil die Story so perfekt ausgetüftelt dahinperlt, dass sie am Ende viel zu rund ist für das echte Leben. Wie ein Luftballon, der immer höher steigt und dann – platzt.

Und wir Zuschauer? Wir bleiben verdutzt zurück. Mit der Allerweltserkenntnis: So spielt das Leben eben. Oder noch billiger: Shit happens!

„Tatort: Familien“, Sonntag, 20.15 Uhr, ARD