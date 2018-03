TV-Programm : „Pünktchen und Anton“, „Pippi Langstrumpf“ oder „Tarzan“: Die besten Kinderfilme an Ostern

Wann laufen die tollsten Kinderfilme an Ostern? Klassiker oder Newcomer – shz.de hat die Highlights rausgesucht.

von Marle Liebelt

29. März 2018, 20:06 Uhr

„Ob Plutimikation oder Division – an so einem Tag soll man sich überhaupt nicht mit ,ions' beschäftigen“ – Pippi Langstrumpf wusste schon früh, was gut ist. Und was nicht. Ihre Lebensweisheiten prägen noch heute viele Kinder.

Die öffentlich-rechtlichen und privaten Sender haben für die Kleinen die besten Kinderfilme in ihr Osterprogramm genommen. shz.de gibt ein paar Tipps zu den Highlights und eine Übersicht über mehr als 50 Kinderfilme zusammengestellt.



Pippi Langstrumpf

Für die meisten Kinder ist Pippi Langstrumpf die Heldin schlechthin. Furchtlos, frech und so stark, dass sie ihr Pferd hochheben kann, kann sie alles machen, was andere Kinder nicht dürfen.

Eltern, die an Karfreitag ausschlafen möchten, können ihre Kinder ausnahmsweise einmal guten Gewissens morgens vor den Fernseher setzen. Denn Pippi läuft am Freitag um 7.05 Uhr im ZDF.

Der Film „Pippi geht von Bord“ läuft am Ostermontag, ebenfalls um 7.05 Uhr im ZDF.



Bibi und Tina – Der Film

Der Film von dem Nienwohlder Regisseur Detlev Buck hat eine ganze Nation in ein regelrechtes Bibi-und-Tina-Fieber versetzt. Von sechs bis 16 Jahren sind Jungs und Mädels noch immer verrückt nach der witzig gemachten Jugendkomödie.

„Bibi und Tina“ läuft an Karfreitag um 8.40 Uhr im ZDF.

Der zweite Teil „Bibi und Tina – Voll verhext“ wird am Ostermontag um 10.10 Uhr im ZDF gezeigt.



Tarzan

Die bewegende Geschichte um den von Affen im Dschungel großgezogenen Tarzan gehört zu den beliebtesten Disney-Filmen. Mit der Film-Musik von Phil Collins, die er selbst auf deutsch singt, wird Tarzans Leben besonders mitreißend erzählt.

„Tarzan“ läuft an Karfreitag und Ostermontag jeweils um 8.25 Uhr auf RTL.



Pünktchen und Anton

Erich Kästners Geschichte von den besten Freunden Pünktchen und Anton ist bis heute bei Kindern und Erwachsenen beliebt. Ein sehenswerter Film über Freundschaft, Loyalität und Gerechtigkeit.

Die Verfilmung von 1999 läuft an Karfreitag um 13.40 Uhr auf Arte.



Die unendliche Geschichte

Für fast jedes Kind gehört „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende zu den Lieblingsbüchern der Vorleseabende. Auch die Verfilmung nimmt die Kinder mit in die wunderbare Welt von Phantásien.

„Die unendliche Geschichte“ läuft am Ostersonntag um 12.30 Uhr in der ARD.



Der König der Löwen

Nicht umsonst gehört „Der König der Löwen“ zu den erfolgreichsten Zeichentrickfilmen aller Zeiten. Die Geschichte von Walt Disney berührt auch heute noch ganze Familien.

„Der König der Löwen“ läuft am Ostersonntag um 20.15 Uhr im Disney Channel.

Karfreitag

Film Zeit Sender Pippi Langstrumpf 7.05 Uhr ZDF School of Rock 7.40 Uhr Prosieben Tarzan 8.25 Uhr RTL Bibi und Tina – Der Film 8.40 Uhr ZDF Das Große Krabbeln 8.45 Uhr RTL Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft 8.50 Uhr Kabel 1 Dr. Dolittle 9.35 Uhr Prosieben Für immer Shrek 11 Uhr MDR Muppets Most Wanted 12.10 Uhr RTL Jumanji 12.20 Uhr Kabel 1 Die Chroniken von Narnia – Der König von Narnia 13.10 Uhr ZDF Pünktchen und Anton 13.40 Uhr Arte Mrs. Doubtfire 14.05 Uhr RTL Wir kaufen einen Zoo 15.20 Uhr Sat.1 Briefe von Felix – Ein Hase auf Weltreise 15.25 Uhr Kika Sesamstraße: Eine Möhre für Zwei – Die Zeitmaschine 16.45 Uhr ARD Bee Movie – Das Honigkomplott 16.50 Uhr Vox Die Monster Uni 18.20 Uhr Vox Das kleine Gespenst 19.30 Uhr Kika Bambi 20.15 Uhr Disney Channel Die lustige Welt der Tiere (Naturdoku) 20.15 Uhr Kabel 1 Asterix und Kleopatra 20.15 Uhr Super RTL Die fantastische Welt von Oz 20.15 Uhr Vox

Samstag

Film Zeit Sender Das kleine Gespenst 14 Uhr Kika Asterix und Kleopatra 21.30 Uhr Super RTL Felix 2 – Der Hase und die verflixte Zeitmaschine 15.25 Uhr Kika Bambi 2 – Der Herr der Wälder 20.15 Uhr Disney Channel Asterix, der Gallier 20.15 Uhr Super RTL Madagascar 3 – Flucht durch Europa 20.15 Uhr Vox

Ostersonntag

Film Zeit Sender Mrs. Doubtfire 10.40 Uhr RTL Bambi 14.45 Uhr Disney Channel Rio 12.20 Uhr Sat.1 Die unendliche Geschichte 12.30 Uhr ARD Das doppelte Lottchen 14.05 Uhr ARD Die Monster AG 14.05 Uhr Sat.1 Astrid Lindgrens: Lotta zieht um 15.25 Uhr Kika Bambi 2 – Der Herr der Wälder 15.40 Uhr Disney Channel Drachenzähmen leicht gemacht 15.50 Uhr Sat.1 Der König der Löwen 20.15 Uhr Disney Channel

Ostermontag