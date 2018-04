Vorschau auf den Sonntagskrimi : Heute im „Polizeiruf“: Apokalypse in Brandenburg

Hoppla, was für ein Untergangsszenario. Ein berührendes wie verstörendes Gedankenspiel, meint Frank Kober.

von Frank Kober

29. April 2018, 09:50 Uhr

Jetzt kommt’s dicke für „110“-Kommissarin Olga Lenski (Maria Simon). Erst bricht des Nachts jemand in ihre Wohnung ein und filmt sie auch noch, schlafend mit Töchterchen Alma. Und dann, als sie sich – vor Verunsicherung zitternd – eine Auszeit nimmt und auf einen Bauernhof in Brandenburg flüchtet, muss sie feststellen, dass auch diese heile Welt gerade dabei ist, sich in Luft aufzulösen. Besser gesagt: in Gewalt.

Denn Biobauer Lennard Kohlmorgen (Jürgen Vogel) baut nicht einfach nur Gemüse an und futtert den ganzen Tag Möhrchen. Nein, er und seine Frau Valeska (Patrycia Ziolkowska) sind sogenannte „Prepper“. Aussteiger aus dem System Deutschland, die autark leben – mit eigenem Strom, eigenen Lebensmitteln und eigenem Unterricht für die Kinder. Warum? Weil sie jederzeit mit einer Katastrophe und dem Ende der öffentlichen Ordnung rechnen. Einem GAU, den sie und ihre Anarcho-Freunde notfalls selbst inszenieren, damit der „Schweinestaat“ endlich Krachen geht.

Und tatsächlich, wenig später bricht überall die Stromversorung zusammen, ziehen bewaffnete Jugendliche über die Felder, ist Valeska Kohlmorgen tot. Und Olgas Kollege Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) scheint der Einzige, der sich dem Mob in den Weg stellt.

Hoppla, was für ein Untergangsszenario. Da lassen sich Mario Salazar (Buch) und Matthias Glasner (Buch, Regie) echt nicht lumpen. Sie reizen brutal aus, was unter der Oberfläche des konsumgeilen Mainstreams so brodelt. Und mutmaßen mit ihrer Mini-Apokalypse, dass der Hass auf den Staat nicht nur in der Rigaer Straße oder in der „Roten Flora“ prächtig blüht, sondern selbst im verträumten Brandenburg.

Heraus kommt so ein zwar chaotischer „Polizeiruf“, der auf Logik und Political Correctness pfeift. Der aber sehr absichtsvoll die zweite Seite der Goldmedaille Deutschland hinterfragt. Was läuft da in den Köpfen dieser Aussteiger? Und: Wie weit sind wir im realen Leben von der Eruption noch entfernt? Ein berührendes wie verstörendes Gedankenspiel!

„Polizeiruf 110 – Demokratie stirbt in Finsternis“, Sonntag, 20.15 Uhr, ARD