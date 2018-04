Verleihung 2018 : Echo: Nominierungen, Live-Acts und die Rapper-Debatte

Am Donnerstag zeichnet der Bundesverband Musikindustrie verschiedene Künstler und Bands national und international aus.

von Finn-Ole Schröder

12. April 2018, 09:44 Uhr

Berlin | Am 12. April findet in Berlin die 27. Verleihung des begehrten Musikpreises statt. Nach einem Jahr Pause wird die Veranstaltung wieder live im Fernsehen übertragen (Vox, 20.15 Uhr). In 22 Kategorien wird jeweils ein Künstler ausgezeichnet – in 18 dieser Kategorien gibt es jeweils fünf Nominierte.

Für die Nominierung sind die Verkaufszahlen entscheidend. Bei der Preisvergabe fließt aber seit dem letzten Jahr das Votum einer rund 550-köpfigen Fachjury zu 50 Prozent in das Ergebnis ein.

Verschiedene Künstler führen durch die Verleihung: Die Lochis, The BossHoss, Judith Holofernes, Rea Garvey, Mark Forster sowie die Poetry-Slammerin Julia Engelmann werden ihre Kollegen verlesen und ihnen den Echo überreichen.

Nominiert ist in diesem Jahr auch wieder Echo-Rekordhalterin Helene Fischer. In den vergangenen neun Jahren hat sie den Preis stolze 16 Mal gewonnen. In den Kategorien „Album des Jahres“ und „Schlager“ könnte sie weitere Auszeichnungen erhalten.

Album des Jahres Nominierte Album Helene Fischer Helene Fischer The Kelly Family We Got Love Kollegah & Farid Bang Jung, Brutal, Gutaussehend 3 Ed Sheeran Divide Die Toten Hosen Laune Der Natur

Hit des Jahres Nominierte Album Bausa Was Du Liebe Nennst Luis Fonsi feat. Daddy Yankee Despacito Imagine Dragons Thunder Ed Sheeran Perfect Ed Sheeran Shape Of You

Künstler Pop National Nominierte Album Mark Forster Tape Peter Maffay MTV Unplugged Johannes Oerding Kreise Adel Tawil So Schön Anders Wincent Weiß Irgendwas Gegen Die Stille

Künstlerin Pop National Nominierte Album Yvonne Catterfeld Guten Morgen Freiheit Julia Engelmann Poesiealbum Lina Ego Alice Merton No Roots Kerstin Ott Herzbewohner

Band Pop National Nominierte Album Deine Freunde Keine Märchen Die Lochis #Zwilling Milky Chance Blossum Radio Doria 2 Seiten Söhne Mannheims Mannheim

Schlager Nominierte Album Andrea Berg Abenteuer Leben Fantasy Bonnie & Clyde Helene Fischer Helene Fischer Maite Kelly Sieben Leben Für Dich Ben Zucker Na Und?!

Volkstümliche Musik Nominierte Album Amigos Zauberland Kasalla Mer Sin Eins Kastelruther Spatzen Die Tränen Der Dolomiten Santiano Im Auge Des Sturms Voxxclub Donnawedda

Hip-Hop/Urban National Nominierte Album 187 Straßenbande Sampler 4 Kollegah & Farid Bang Jung, Brutal, Gutaussehend 3 Kontra K Gute Nacht RAF Camora Anthrazit Sponzebozz Started From The Bottom / Krabbenkoke Tape

Dance National Nominierte Songs / Album Alle Farben Bad Ideas, Little Hollywood Alex Christensen & The Berlin Orchestra Classical 90s Dance Gestört Aber GeiL #Zwei Felix Jaehn I Robin Schulz Uncovered

Rock National Nominierte Album Beatsteakes Yours Eisbrecher Sturmfahrt Kraftklub Keine Nacht Für Niemand SDP Die Bunte Seite Der Macht Die Toten Hosen Laune Der Natur

Künstler International Nominierte Songs / Album Jason Derulo If I’m Lucky, Tip Toe, Swalla Eminem Revival Luis Fonsi Despacito & Mis Grandes Éxitos Michael Patrick Kelly iD Ed Sheeran Divide

Künstlerin International Nominierte Songs / Album Camila Cebello Camila Dua Lipa Dua Lipa Rita Ora Your Song, Anywhere Pink Beautiful Trauma Taylor Swift Reputation

Band International Nominierte Album Depeche Mode Spirit Imagine Dragons Evolve The Kelly Family We Got Love Linkin Park One More Light Sunrise Avenue Heartbreak Century

Newcomer National Nominierte Album Bausa Powerbausa RIN Eros Wincent Weiß Irgendwas Gegen Die Stille Ben Zucker Na Und?! Zuna Mele7

Newcomer International Nominierte Songs / Album Camila Cabello Camila DJ Khaled Grateful Luis Fonsi Despacito & Mis Grandes Éxitos French Montana Jungle Rules Ofenbach Be Mine, Katchi

Produzent National Nominierte Künstler, Album Thorsten Brötzmann, Silverjam/Madizin Music Lab, Andreas Herbig, Patrick Pyke Salmy, Ali Zuckowski, David Gold, Robin Grubert, Martin Fly Fliegenschmidt Helene Fischer, Helene Fischer The Cratez, Jugglerz, Reezy, Bausa, Bounce Brothas Bausa, Powerbausa Andreas Herbig, Patrick Pyke Salmy, Yvan Peacemaker, Paul Nza Neumann, Marek Pompetzki, Cecil Remmler, Beatzarre, Djorkaeff, B-Case Adel Tawil, So Schön Anders Peter Keller Peter Maffay, MTV Unplugged Alexis Troy, Lex Lugner, Minhtendo, Oz RIN, Eros

Bestes Video National Nominierte Song Bausa, Adal Giorgis/1Take Films Was Du Liebe Nennst Beatsteaks feat. Deichkind, Auge Altona/Mookwe L Auf Der Stirn Kat Frankie, Julia Patey/Massuda Kassem (Mutter & Vater) Bad Behavior Fünf Sterne Deluxe, Roman Schaible/Paul's Boutique Moin Bumm Tschack Marteria feat. Teutilla, Specter Berlin/Sascha Pollack (Doity) Aliens

Kritikerpreis National Nominierte Album Casper Lang Lebe Der Tod Feine Sahne Fischfilet Sturm & Dreck Nils Frahm All Melody Haiyti Montenegro Zero Tocotronic Die Unendlichkeit

In den vier Kategorien „Lebenswerk“, „Partner des Jahres“, „Handelspartner des Jahres“ und „Soziales Engagement“ werden keine Künstler nominiert, sondern direkt gewählt.

Auszeichnung für das Lebenswerk

Den Echo für sein Lebenswerk wird Klaus Voormann erhalten. Der Freund und Wegbegleiter der Beatles gestaltete unter anderem das Cover des berühmten „Revolver“-Albums der Beatles, wofür er 1967 mit dem Grammy ausgezeichnet wurde. Auch als Bassist von Stars wie Manfred Mann, Dr. John oder Randy Newman sowie als Produzent von Trio habe der gebürtige Berliner, der am 29. April 80 Jahre alt wird, die Rockgeschichte über Jahrzehnte nachhaltig geprägt.

„Diesen Preis zu bekommen, fühlt sich für mich ein wenig seltsam an, denn mein Lebenswerk geht ja hoffentlich noch weiter“, kommentierte Voormann die Auszeichnung. Dennoch sei er natürlich „megastolz“, dass ihm diese Ehre jetzt zuteil werde, berichtet die Deutsche Presseagentur.



Live-Auftritte

Vox und der Bundesverband Musikindustrie (BMI) haben sowohl nationale als auch internationale Größen angekündigt:

Rita Ora & Liam Payne

Kool Savas & Rea Garvey

Helene Fischer

Luis Fonsi

Kollegah & Farid Bang

Alice Merton & Shawn Mendes

Kylie Minogue

Jason Derulo

Gentleman & Mark Forster



Echo ohne Kollegah und Farid Bang?

Nachdem der Ethik-Beirat des BMI entschieden hatte, dass die Nominierung der Rapper nicht zurückgezogen wird, übt das Internationale Auschwitz Komitee scharfe Kritik an der geplanten Teilnahme. Dies sei „für alle Überlebenden des Holocaust ein Schlag ins Gesicht und ein für Deutschland beschämender Vorgang“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Im Zentrum der Vorwürfe steht ihre Textzeile „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ aus dem Song „0815“. „Die Entscheidung des Ethikrates und der beteiligten Verantwortlichen bezüglich der Teilnahme des Duos Kollegah und Farid Bang ist schäbig, feige und falsch und leistet mit ihrer Tragweite und öffentlichen Wahrnehmung Antisemitismus und Rechtsextremismus Vorschub“, sagte der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner.

Er erinnerte daran, dass am Donnerstag weltweit der Gedenktag für die Opfer des Holocaust begangen wird. „In diesem Zusammenhang und gerade an diesem Tag mutet der deutsche Beitrag zum Gedenken, so wie er sich beim Echo widerspiegelt, mehr als makaber an.“

Trotz aller Kritik werden die beiden Rapper am Donnerstag an der Echo-Verleihung teilnehmen und auch live auftreten. Dennoch werde die Debatte „voraussichtlich auch ein Thema in der Sendung sein“, erklärte Echo-Geschäftsführerin Rebecka Heinz. In welcher Form, sei noch unklar.