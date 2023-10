Fachleute klären im Expertentalk auf So steht es wirklich um die psychische Gesundheit der Deutschen Von Johannes Kleigrewe | 16.10.2023, 16:00 Uhr Angesichts der zahlreichen Krisen geraten immer mehr Mensch psychisch an ihre Grenzen - oder werden krank. Symbolfoto: imago/Westend61 up-down up-down

Gefühlt reiht sich seit Jahren eine Krise an die nächste, ohne dass es eine Pause gibt. Das hat Folgen, auch für die psychische Gesundheit der Menschen. Über 25 Prozent der Deutschen sollen einer Erhebung zufolge an einer psychischen Erkrankung leiden. Aber stimmt das wirklich?Und wie sind solche Zahlen zu bewerten? In unserem Expertentalk gaben drei Fachleute Antworten und ordneten Zahlen ein.