„You Let Me Walk Alone“ : Eurovision Song Contest: Michael Schulte singt für Deutschland

„You Let Me Walk Alone“ heißt der deutsche Song für Lissabon. Michael Schulte aus Dollerup wird ihn singen.

von Götz Bonsen/Til Lorenz/Tina Ludwig

22. Februar 2018, 22:17 Uhr

Berlin | Beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) wird Deutschland von einem Schleswig-Holsteiner vertreten: Michael Schulte hat am Donnerstagabend den deutschen Vorentscheid zum ESC gewonnen. Der 27-Jährige, der in Lindaunis und Dollerup im Kreis Schleswig-Flensburg aufwuchs und in Flensburg auf die Duborg Skolen ging, wird mit der Soulballade „You Let Me Walk Alone“ beim Finale am 12. Mai in Portugal auftreten. In der Fernsehsendung „Unser Lied für Lissabon“ (ARD) setzte er gegen Xavier Darcy, Ivy Quainoo, Ryk, Natia Todua und die Volksmusik-Gruppe voXXclub durch.

Hören Sie Michael Schulte beim shz.de-Podcast „Schnack und Thumby“

Er nehme die Wahl an, sagte der 27-Jährige auf die entsprechende Frage. 2015 hatte der Rocksänger Andreas Kümmert die Vor-Auswahl gewonnen, dann aber überraschend verzichtet und einen Eklat entfacht.

Foto: dpa

Sechs Alben hat der 27-jährige Michael Schulte bereits produziert, ist durch Deutschland getourt und hat mit dem irischen Sänger Rea Garvey und im Vorprogramm der britischen Boyband Blue auf der Bühne gestanden. Vor sieben Jahren nahm Michael Schulte an der Casting-Show „The Voice of Germany“ teil, schaffte es dort ins Finale und belegte letztlich den dritten Platz. Schon zuvor hatte er Stücke auf der Online-Plattform Youtube veröffentlicht. Dort zählt der Musiker inzwischen mehr als 200.000 Abonnenten.

Michael Schulte über seinen Siegersong: „Darüber habe ich in der Öffentlichkeit noch nie gesprochen“

Schulte hat den gefühlvollen Song „You Let Me Walk Alone“ seinem gestorbenen Vater gewidmet. Das Stück erinnert entfernt an die Musik des Popstars Ed Sheeran. Deutschland hatte beim ESC zuletzt allerdings wenig Erfolg. 2015 und 2016 belegte der deutsche Beitrag den letzten Platz, 2017 den vorletzten.