Anzeige : Zusammenhalt im Fokus: Im Sport als auch in Europa

Wie wichtig Bewegung für das Wohlbefinden ist, weiß nicht nur der Trainer von Holstein Kiel, Tim Walter, sondern auch die Europäische Kommission. Diese hat die Europäische Woche des Sports initiiert.

von shz.de

28. April 2019, 23:52 Uhr

Am 26. Mai 2019 wird wieder gewählt: Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens erklären in der Serie „Deshalb gehe ich zur Europawahl 2019“ ihre Beweggründe, an der Europawahl teilzunehmen. Heute: Tim Walter.

Bei der Europawahl am 26. Mai werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt. Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren können ihre Stimme abgeben.

Frieden, Freiheit, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand sind ein großes Privileg. Selbstverständlich sind sie nicht. Den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind diese Grundgedanken wichtig. Sie spiegeln sich in der Gesellschaft, im Arbeitsleben und im privaten Bereich wider. So auch im Sport, der Menschen unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht und Kultur zusammenbringt.

Europa als Sporthochburg

Die Europäische Union fördert den Sport und bietet gerade jungen Menschen die Möglichkeit, im Rahmen von gemeinsamen Veranstaltungen grenzübergreifend miteinander Sport zu treiben oder auch sich in Wettbewerben miteinander zu messen. Beispielsweise findet jedes Jahr im September eine Europäische Woche des Sports in ganz Europa statt. Diese hat die Europäische Kommission initiiert. Das Ziel ist es, mehr Menschen jeden Alters für den Sport zu begeistern, sich sportlich zu betätigen und so das körperliche und geistige Wohlbefinden zu fördern. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, da sich die Arbeitswelt und die Anforderungen daran stark verändert haben. Viele Menschen sitzen heute zu viel und bewegen sich zu wenig. Dabei tut Sport gut: Sich gesund und glücklich fühlen, stärkt emotional.

Für mich ist Europa immer ein Treffer! Tim Walter, Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel

Politik und Sport haben viel gemeinsam

Viel ist vom Sport auf die Gemeinschaft der Europäischen Union übertragbar. Sport fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl. Genauso ist es mit der Europäischen Union. Die funktioniert nur, wenn alle zusammen für das gleiche Ziel arbeiten und sich gegenseitig bestärken und ermuntern.

So wie im Sport stößt auch die Gemeinschaft der Europäischen Union manchmal an ihre Grenzen. Dann heißt es, sich zu bemühen, weiterzumachen, und die Herausforderungen anzunehmen und anzugehen. Es geht darum, Lösungen zu finden und Hindernisse zu überwinden. Dafür braucht es Menschen, die von Europa und der europäischen Idee überzeugt sind, und die diese Herausforderungen mit Enthusiasmus und dem Willen, etwas positiv zu gestalten, annehmen.

So wie Tim Walter, Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Er weiß, was es bedeutet, sich immer wieder auf unterschiedliche Verhältnisse einstellen und an neue Bedingungen anpassen zu müssen. Hier kommt es auf Flexibilität und Durchhaltevermögen an.

Deshalb gehe ich zur Europawahl am 26. Mai 2019.





Noch mehr Informationen zur Europawahl gibt es auch unter www.schleswig-holstein.de/europawahl.