Anzeige: Europawahl-Quiz : Testen Sie Ihr Wissen und machen Sie sich fit für die Europawahl 2019

Rund um die Europawahl 2019: Was Sie außer den Parteien und Kandidaten noch wissen sollten, erfahren Sie in dem Quiz. Einfach teilnehmen und testen, ob Sie schon bereit für die Wahl sind.

von Hannah Cohrs

06. Mai 2019, 04:05 Uhr

Ein politisches Highlight in diesem Jahr ist die europaweite Wahl des Europäischen Parlaments. Alle 28 Mitgliedsstaaten werden innerhalb von vier Tagen ihre Stimmen abgeben und das Parlament so neu gestalten. Wann die Europawahl in Deutschland stattfindet, wie viele Sitze verteilt werden müssen und seit wann es das Europäische Parlament eigentlich schon gibt, dieses und vieles mehr finden Sie in dem Quiz heraus.

