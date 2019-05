Anzeige : Frieden, Stabilität und Sicherheit: Europawahl wichtiger denn je

Es wird wieder gewählt - die Europawahl steht an. Uli Wachholtz sensibilisiert für die Dringlichkeit der Teilnahme an der Europawahl und möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.

12. Mai 2019, 23:49 Uhr

Am 26. Mai 2019 wird wieder gewählt: Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens erklären in der Serie „Deshalb gehe ich zur Europawahl 2019“ ihre Beweggründe, an der Europawahl teilzunehmen. Heute: Uli Wachholtz.

Am 26. Mai haben die Bürgerinnen und Bürger Schleswig-Holsteins die Möglichkeit, über die zukünftige Politik in der Europäischen Union mitzuentscheiden. Aus diesem Anlass informiert das Europaministerium die Bürgerinnen und Bürger über die Europawahl und ruft dazu auf, ihr Wahlrecht wahrzunehmen und über die politische Zukunft mitzuentscheiden.

Wirtschaft und Unternehmen

Als Unternehmer und Verbandspräsident ist Uli Wachholtz ein geeintes und souveränes Europa mit einer starken Wirtschaft wichtig, denn freie und offene Märkte sind die Basis für den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union. Aber nicht nur aus unternehmerischer Sicht ist die Europäische Union seit mehr als 60 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Denn als Garant für Frieden, Stabilität und Sicherheit ist sie die Basis des Zusammenlebens der Menschen in der Europäischen Union geworden und ein Platz, um den uns viele beneiden.

Handelsabkommen sind wichtig für die Sicherung von Arbeitsplätzen und für das Wirtschaftswachstum! Uli Wachholtz, Präsident des Unternehmensverbandes Nord

Europa fordert uns

Ein soziales Europa mit fairen Arbeitsbedingungen und funktionierenden Arbeitsmärkten. Eine Gemeinschaft, die nach innen und außen zusammensteht. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten, die es natürlich gibt, lohnt es sich, diese Gemeinschaft weiter zu entwickeln und zu stärken. Dazu gehören auch aktuelle Herausforderungen wie der Brexit, der gerade für Unternehmen Veränderungen mit sich bringen wird. Aber auch hier zeigt sich, dass die Gemeinschaft geschlossen ist und ihre Interessen zu vertreten weiß. Für Uli Wachholtz ist die Teilnahme an der Europawahl daher ein absolutes Muss.

Eine starke Wirtschaft braucht ein friedliches und geeintes Europa. Uli Wachholtz, Präsident des Unternehmensverbandes Nord

Deshalb gehe ich zur Europawahl am 26. Mai 2019.