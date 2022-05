EU-Gipfel zum Ukraine-Krieg : Europäisches Ölembargo gegen Russland droht zu verpuffen

Moskau frohlockt: Hohe Energiepreise bescheren Russland satte Mehreinnahmen. Ein EU-Boykott von russischem Öl wird daran vorerst nichts ändern - und schon gar nicht den Ukraine-Krieg schnell beenden.

Angesichts der international anhaltend hohen Energiepreise rechnet Russland in diesem Jahr mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von umgerechnet 13,7 Milliarden Euro durch Öl- und Gasexporte. Das Geld werde Rentnern zu Gute kommen, Familien mit Kindern - und der „Spezialoperation“ in der Ukraine, verlautete aus dem Finanzministerium in Moskau. Schlag ins...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.