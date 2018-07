SEK-Einsatz : Ehestreit per Video: Vater soll kleine Tochter umgebracht haben

Grausige Entdeckung in einer Düsseldorfer Wohnung. Beamte haben dort die Leiche eines siebenjährigen Mädchens gefunden.

von dpa

19. Juli 2018, 14:08 Uhr

Düsseldorf | Ein Vater soll seine siebenjährige Tochter nach einem Ehestreit im Internet getötet haben. Der 32-Jährige habe das weinende Kind nach ersten Erkenntnissen bei einem Videotelefonat mit der Mutter am Donnerstag mit einem Gegenstand bedroht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf mitteilten. Die Frau alarmierte daraufhin die Beamten. Spezialeinsatzkräfte überwältigten den Mann vor seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Er wurde festgenommen.

Das Kind fanden die Beamten leblos in der Wohnung. Es starb im Rettungswagen. Eine Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Es bestehe der Verdacht auf einen Tötungsdelikt, sagte eine Polizeisprecherin. Das Motiv sei unklar. Der Mann soll mit seiner Tochter allein in der Wohnung gewesen sein. Die 44 Jahre alte Mutter wurde laut eines Polizeisprechers von Seelsorgern betreut. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.