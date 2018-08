Tickets, Termine, Konzept : Earn your Song: Neue Pro7-Show mit Joko Winterscheidt

Joko Winterscheidt bekommt eine neue Musik-Show auf Pro Sieben. Worum geht's und wann startet "Earn your Song"?

von Daniel Benedict

02. August 2018, 11:43 Uhr

Berlin | Pro Sieben kündigt ein neues Format mit Joko Winterscheidt an. Der Mix aus Musik- und Game-Show trägt den Arbeitstitel "Earn your Song" und soll im Herbst zu sehen sein. Einen Vorgeschmack bekommt das Publikum aber schon am 11. August. Dann wetteifern Joko und Klaas wieder um "Die beste Show der Welt"; das neue Format wird einer der hier präsentierten Testballons sein.





Worum geht's in "Earn your Song"?

Das Besondere am Konzept von "Earn your Song": Die Kandidaten der Musik-Show sind schon etablierte Künstler. (Namen nennt Pro Sieben bislang noch nicht.) In der Show treten dem Sender zufolge "Deutschlands größte Musikstars" gegeneinander an, um sich die Musik-Instrumente für ihren Final-Auftritt zu erarbeiten. In mehreren Spielrunden entscheidet sich, ob sie ihre Hits am Ende auf dem Synthesizer oder einem Kinderklavier begleiten, auf dem Drum-Set oder auf Kochtöpfen, und ob Profis im Background singen oder Joko Winterscheidt. (Late Night Berlin: Wie schlägt Klaas sich ohne Joko?)





Tickets und Termine: Wann läuft "Earn your Song"?

Nach der Mini-Ausgabe im Rahmen von "Die beste Show der Welt" soll "Earn your Song" im Herbst in der Late Time von Pro Sieben laufen, also im Zeitfenster ab 22 Uhr. Aufgezeichnet wird die Show am 13. und 14. September in den Münchner Bavaria Studios von Florida TV. Tickets für die Show sind ab sofort im Shop von EndemolShine erhältlich.