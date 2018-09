„Arche 2018“ : Drohende Sturmflut: MV trainiert für den Ernstfall

Eine Mega-Sturmflut sucht die Nordseeküste heim – so lautet das Szenario einer großangelegten Katastrophenschutzübung.

von Iris Leithold, dpa

26. September 2018, 17:41 Uhr

Schwerin | Die Bevölkerungsschützer von Land und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern proben seit Mittwoch den Katastrophen-Ernstfall: Rund eine Million Einwohner von Hamburg, Bremen, Schleswig Holstein und dem nördlichen Niedersachsen sollen nach einer Sturmflutwarnung die Region verlassen. Sie fliehen ins Landesinnere – so lautet das Szenario. Mecklenburg-Vorpommern soll kurzfristig 35.000 Menschen aufnehmen, darunter auch Krankenhauspatienten und Altenheimbewohner.

Uwe Becker, Leiter der großangelegten Stabsübung „Arche 2018“ mit mehr als 300 Beteiligten bei Land und Kommunen, hält das Szenario nicht für übertrieben. „Die Annahme ist sehr realistisch“, sagte er. „Die Nordseeküste zieht sich von den Niederlanden bis nach Schleswig-Holstein. Wir haben dort viele Dörfer und Städte, auch Hamburg wäre betroffen.“ Auch DRK und Technisches Hilfswerk (THW) sind an der Übung beteiligt.

Im Ernstfall müssten die Absprachen klappen, deshalb werde geübt, machte Becker deutlich. Schnelles Handeln sei gefragt. Die 300 Mitarbeiter in den Krisenstäben würden im Fall der Fälle den Einsatz von mehreren Zehntausend Helfern im Nordosten koordinieren. Die Herausforderung für Mecklenburg-Vorpommern bei der zweitägigen Übung sei, den angenommenen Flüchtlingsstrom zu kanalisieren sowie in kürzester Zeit Unterkünfte, Essen und Trinken bereitzustellen. Erschwerend werde angenommen, dass die Hotels im Land ausgebucht sind.

70 Prozent der Betroffenen würden mit dem Auto ins Landesinnere fahren

Es würde nach Beckers Worten etwa so funktionieren: Da davon ausgegangen wird, dass sich 70 Prozent aller Menschen mit dem eigenen Pkw aufmachen, würde versucht, den Hauptverkehr auf die Autobahnen A24 und A20 zu lenken. Die Abfahrten würden gesperrt und die Autos an ausgewählten Ausfahrten ins Land dirigiert, bis etwa die für Mecklenburg-Vorpommern vorgesehene Zahl von 35.000 Menschen erreicht ist. Die anderen müssten weiterfahren und in anderen Bundesländern aufgenommen werden. „Mecklenburg-Vorpommern wäre in so einem Fall im Wesentlichen Transitland“, sagte Becker.

Unterkommen würden die meisten Sturmflut-Flüchtlinge wohl in Turnhallen und Schulen. Zur Vorbereitung hätten die Kommunen drei Tage Zeit ab der Sturmflutwarnung, sagte Becker.

Information sei bei einem Extremereignis wie dem angenommenen enorm wichtig, betonte der Übungsleiter. Er verwies in dem Zusammenhang auf die kostenlose Warn-App Nina, die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz entwickelt wurde. Jeder sollte sie auf dem Smartphone haben, sagte Becker. „Darüber würden wir informieren.“