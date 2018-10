Infografik des Tages : Diesel-Anteil bei Neuzulassungen unter 30 Prozent

Sie sagen manchmal mehr aus als 1000 Worte: Infografiken werden immer beliebter im Netz. Wir bieten Ihnen regelmäßig aktualisierte Statistiken und Abbildungen zu Themen, die die Region bewegen.

von shz.de

16. Oktober 2018, 05:00 Uhr

INFOGRAFIK 17. Oktober

Der Dieselanteil bei den PKW-Neuzulassungen in Deutschland ist im September auf unter 30 Prozent gefallen. Hauptprofiteur der Dieselkrise sind Benziner, deren Marktanteil jetzt bei rund 64 Prozent liegen. Aber auch bei den alternativen Antrieben hat sich einiges getan: von 1,7 Prozent im September 2015 haben sie ihren Anteil an den Neuwagen auf zuletzt 6,4 Prozent gesteigert. Laut Kraftfahrtbundesamt legten elektrisch betriebene PKW und Fahrzeuge mit Hybridantrieb zu. Die Zulassungszahlen von Plug-in-Hybriden, Erdgasfahrzeugen und Flüssiggasfahrzeugen waren dagegen rückläufig.

INFOGRAFIK 16. Oktober

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Netflix setzt bei neuen Serien auf Comedy, Amazon legt den Schwerpunkt auf Drama. Das geht aus einer von recode veröffentlichten Ampere Analysis-Erhebung hervor. Demnach stehen beim Marktführer derzeit 257 neue Serien in den Startlöchern - davon 21 Prozent aus dem Bereich Comedy. Dagegen ist bei Amazon Prime Videos 97 Serien Drama (27 Prozent) die häufigste Kategorie. Beide Konkurrenten setzen außerdem stark auf Science Fiction- und Fantasy-Inhalte.

INFOGRAFIK 16. Oktober

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Weltweit gibt es große Unterschiede im Umgang mit Wasser. In Deutschland liegt der Verbrauch beispielsweise noch vor dem der USA. Das meiste Wasser fließt bei Privatpersonen hierzulande dabei in Dusche und Badewanne. Die Infografik, welche in Zusammenarbeit mit der Hansgrohe Group entstanden ist, beleuchtet nicht nur den globalen Wasserverbrauch, sondern zeigt auch, wie sich mit cleverer Technik Wasser sparen lässt.

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

INFOGRAFIK 15. Oktober

Rund 1,3 Millionen Drohnen werden Konsumenten in Deutschland laut drohnenstudie.de 2018 kaufen. Der Großteil davon sind semiprofessionelle Drohnen mit einem Gewicht zwischen 250 Gramm und zwei Kilogramm, für deren Lenkung keine besonderen Kenntnisse benötigt werden. Für schwerere Drohnen wird ein „Drohnenführerschein“ benötigt. Auch als Spielzeug haben Drohnen Konjunktur - rund 290.000 der ferngelenkten Miniflieger werden ihren Weg in die Zimmer von kleinen und großen Kindern finden. Worauf bei der Steuerung geachtet werden muss und was streng verboten ist, kann bei der Deutschen Flugsicherung nachgelesen werden.

INFOGRAFIK 12. Oktober

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Der Bundestag debattiert heute darüber, ob ein Bluttest auf Down-Syndrom künftig von den Krankenkassen bezahlt werden soll oder nicht. Wie die Infografik zeigt, leben derzeit geschätzte 50.000 Menschen mit Trisomie 21 in Deutschland. Sie kämen in der gesellschaftlichen Debatte über die Tests bislang nicht zu Wort, kritisieren einige Abgeordnete. Würden Bluttests als Standard in Deutschland eingeführt, könnte sich die Zahl der Menschen mit Down-Syndrom in den nächsten Jahren noch einmal deutlich verringern.

INFOGRAFIK 11. Oktober

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Die Facebook-Nutzung in Deutschland ist laut ARD/ZDF-Onlinestudie leicht rückläufig. 31 Prozent der befragten Menschen in Deutschland gaben an, das Netzwerk mindestens einmal pro Woche zu nutzen - das sind zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Allzu besorgt dürften sie deswegen in Cupertino aber nicht sein. Denn gleichzeitig hat die Nutzung von Instagram deutlich zugenommen. Ebenfalls an Reichweite gewonnen hat Snapchat, dass jetzt fast jeder zehnte Bundesbürger regelmäßig nutzt.

INFOGRAFIK 10. Oktober

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Die EU-Staaten haben schärfere Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von neu zugelassenen PKW festgelegt. Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Kohlenstoffdioxid-Emissionen der in Europa verkauften neuen Pkw ausgewählter Marken im Jahr 2017 - und die Differenz zum Grenzwert von 61,8 g/km, der ab 2030 gilt. Die größten Anstrengungen zur Erreichung des neuen Grenzwerts müssen Mazda, Mercedes und Audi unternehmen. Sie müssen in den kommenden 12 Jahren mehr Fahrzeuge mit geringen oder keinen Emissionen verkaufen, um ihren Schnitt insgesamt zu senken.

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

> ARCHIV: DIESE INFOGRAFIKEN HABEN SIE VERPASST!