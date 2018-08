Erneuter "Balconing"-Unfall : Deutscher stürzt auf Mallorca vom zwölften Stock in den Tod

Mutprobe mit tödlichem Ende: Auf Mallorca ist schon wieder ein junger Mann beim Sturz vom Balkon gestorben.

von Lorena Dreusicke

21. August 2018, 08:25 Uhr

Palma | Zu dem Unglück kam es der "Mallorca Zeitung" zufolge am Montagabend in der sogenannten Schinkenstraße nahe dem Strand von Palma de Mallorca: Ein 23-jähriger Deutscher war demnach gerade erst mit zwei Freunden angereist.

Ersten Polizeiermittlungen zufolge habe der Mann offenbar Klimmzüge am Balkongeländer gemacht und nicht mehr genügend Kraft gehabt zurückzuklettern. Er stürzte aus dem zwölften Stock des Hotels und starb an der Unglücksstelle.

Fassadenkletterer

Am Nachmittag war es in einem anderen Hotel zu einem ähnlichen Vorfall gekommen – mit glimpflichem Ausgang: Ein junger Mann verletzte sich der Zeitung zufolge am Knie als er beim Klettern an der Hotelfassade abrutschte.



In diesem Jahr sind schon mindestens sechs Menschen gestorben, weil sie vom Balkon gesprungen oder gefallen waren. Das sogenannte "Balconing" ist eine verbreitete Mutprobe, bei der junge – oft betrunkene – Touristen sich von Balkon zu Balkon hangeln, oder versuchen, vom Balkon aus in den Hotelpool zu springen.