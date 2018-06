Todesfall am Ballermann : Deutscher auf Mallorca starb durch Unfall

Der Mann soll sich seine Verletzungen bei einem Sturz zugezogen haben. Woher aus Deutschland er stammt, ist noch unklar.

von dpa

26. Juni 2018, 11:39 Uhr

Palma | Ein in seinem Hotelzimmer auf Mallorca tot aufgefundener Tourist aus Deutschland ist nach Erkenntnis der Behörden keinem Verbrechen zum Opfer gefallen. Die Autopsie habe ergeben, dass die Todesursache ein Sturzunfall gewesen sei, berichtete die Zeitung "Diario de Mallorca" am Dienstag unter Berufung auf die Behörden. Der 56-Jährige habe sich seine Verletzungen wohl außerhalb des Hotels zugezogen, denn man habe unter anderem auch Blut an der Außenseite der Hotelzimmertür gefunden.

Der Tourist war am Freitagnachmittag von einer Angestellten des Hotels an der Playa de Palma entdeckt worden. Die Leiche wies verschiedene Verletzungen auf. Die Ermittler hatten zunächst die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass der Deutsche sich die tödlichen Verletzungen bei einer Schlägerei zugezogen habe. Nach der Vernehmung zahlreicher Zeugen und der Autopsie sei diese Möglichkeit aber zweifelsfrei ausgeschlossen worden, hieß es.

Woher der Mann aus Deutschland kommt, konnte die Polizei auf Anfrage auch am Dienstag weiterhin nicht sagen. Sein Hotel lag in El Arenal an der besonders bei Deutschen beliebten Partymeile Ballermann, die jeden Sommer wegen der Trinkexzesse zahlreicher Touristen Schlagzeilen macht.