Kommentar : Deswegen muss die Impfpflicht für Pflegekräfte sofort abgeschafft werden

Während die ersten Länder ihre Corona-Regeln schon wieder lockern, steuert die Republik in einem anderen Punkt auf ein mögliches Problem zu: Mitte März greift die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht, also die Pflicht etwa für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen, sich impfen zu lassen, wenn sie weiterhin dort arbeiten wollen. Selbst wenn es am Ende nur wenige Menschen sein werden, die deswegen ihren Beruf nicht mehr ausüben wollen, stellt sich die Frage, welchen Sinn die Pflicht überhaupt noch haben soll. Sollen Ansteckungen verhindert werden? Dann sind regelmäßige Tests wie in Schulen sinnvoller. Soll eine Überlastung der Pflege verhindert werden? Dann ist es unlogisch, eine Pflegekraft komplett zu verlieren, weil sie sich nicht impfen lassen will. Denn selbst wenn alle ungeimpften Pflegekräfte am Ende an Omikron erkranken, werden sie doch nicht alle im gleichen Maße ausfallen wie wenn sie gar nicht zur Verfügung stehen. Um nicht missverstanden zu werden: Jede Ärztin und jeder Pfleger, der sich impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst, sondern trägt auch dazu bei, die Versorgung in der jetzigen Situation zu sichern. Die Krankheit verläuft nachweislich mit großer Wahrscheinlichkeit milder wenn jemand geimpft ist. Aber die Impfpflicht jetzt umzusetzen, dürfte mehr Nach- als Vorteile bringen. Es ist auch fraglich ob sie von Gerichten dauerhaft als verhältnismäßig eingestuft würde. Insofern ist es folgerichtig, dass Bayern diese Regelung vorerst nicht umsetzen will.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.