Europa-Plädoyer oder Panne? : Der Anti-Brexit-Hut: Queen Elizabeths Mode begeistert das Netz

London | Queen Elizabeth II. ist ein politischer Vollprofi. Inhaltlich unterliegt sie zwar der Neutralitätspflicht, doch über Gesten, ihren scharfen Humor und ihr stets bedachtes Outfit – besonders am Kopfe – hat sie schon manchen Balken gebogen. Beim ihrem Verlesen des von der Regierung verfassten Programmes für die kommende Sitzungsperiode kam die Monarchin nicht mit der Krone und auch nicht in den Farben des Union Jack. Sie trug ein königsblaues Dress, ihre Kopfbedeckung zierten gelb-blaue Blumen. Das Outfit erinnert etwas an die Uniform französischer Kolonialisten, viel mehr jedoch an etwas viel Aktuelleres.

Denn die königsblaue Kopfbedeckung sieht für einige aus der Ferne verdächtig nach der europäischen Flagge mit den im Kreis angeordneten gelben Sternen aus. Fünf davon kann man an der Vorderseite sehen, wenn man denn will: Einen für England, einen für Wales, einen für Schottland, einen für Nordirland – und einen für Europa? Die Antwort wäre wohl zu viel Interpretation. Dennoch ist die Botschaft – ob nun Absicht oder Versehen – angekommen.

Der britische Parlamentarier Paul Flynn bezeichnete die Kopfbedeckung der Queen als „Anti-Brexit-Hut“. Auch der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, twitterte: „Eindeutig werden einige in Großbritannien noch von der EU inspiriert.“

Mit dem neuen Regierungsprogramm bereiten sich die Briten auf einen Austritt aus der Zollunion und aus dem EU-Binnenmarkt vor. Damit würde dann auch die Freizügigkeit für EU-Bürger enden, das heißt diese können beispielsweise in Großbritannien nicht mehr ohne Arbeitserlaubnis arbeiten oder in dem Land wohnen. In Schottland, das deshalb erneut nach Unabhängigkeit strebt , ist eine Mehrheit gegen den EU-Austritt.

Normalerweise trägt die Königin bei der Queen's Speech die königliche Robe samt Krone. Aber erstmals seit 1974 gab es in diesem Jahr eine weniger formelle Zeremonie. Der Buckingham-Palast begründete das mit dem engen Zeitplan.

Die Königin verliest bei der Queen's Speech traditionell das Programm der Regierung. Sie hat auf die Inhalte keinen Einfluss und ist auch zu politischer Neutralität verpflichtet. Das Programm der konservativen Regierung unter Theresa May ist auf den Austritt aus der EU ausgerichtet.

