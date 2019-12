Klassiker noch immer beliebt : Das sind die Spielzeugtrends 2019

Zu Weihnachten, Geburtstag oder einfach mal so bekommen Kinder Spielzeug geschenkt. Was ihnen gefällt, können Erwachsene nicht immer nachvollziehen. Die Trends in diesem Jahr:

03. Dezember 2019, 16:21 Uhr

SAMMELN: Beliebt bei Mädchen sind kleine Püppchen, die als Überraschung eingepackt sind. In diesem Jahr verkauften sich von Januar bis Oktober 1,6 Millionen Stück und damit noch mehr als 2018. Auch um Pokémon-Sammelkarten und andere Produkte mit den Comic-Taschenmonstern gibt es nach Angaben des Handelsverbands Spielwaren (BVS) wieder einen Hype.

KLASSIKER: Brettspiele, Holzspielzeug, Puppen, Kuscheltiere, Modelleisenbahnen, Spielzeugautos und andere Fahrzeuge sind dem Deutschen Verband der Spielwarenindustrie zufolge Wachstumstreiber der Branche. Gesellschaftsspiele aus Deutschland hätten sich gar zu einem Exportschlager entwickelt.

TECHNIK UND BAUEN: Kugelbahnen zum Zusammenstecken und Bausets haben nach Angaben des BVS einen festen Platz unter dem Weihnachtsbaum. Beliebt sind diese aber nicht nur bei Kindern, sondern zum Teil auch bei Erwachsenen.

INTERAKTIV: Kuscheltiere kommunizieren mit Kindern und bewegen sich. Plüschautos lassen sich fernsteuern. Auch in klassische Spielzeugautos kommt Bewegung. Spielwelten erwachen per App zum Leben. Zu den Neuheiten vor Weihnachten gehören viele Spielzeuge, die die haptische mit der digitalen Welt verbinden.