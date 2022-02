Maßnahmen weg, Virus nicht : „Dänemark völlig offen“: So ist die Stimmung nach dem Freedom-Day

Zum ersten Februar wurden in Dänemark alle Corona-Restriktionen abgeschafft - es war bereits der zweite „Freedom-Day“ des Landes. Seitdem feiern tausende Menschen in Clubs, kaum jemand trägt noch Maske, die ersten Festivals sind in Planung. Das Virus verbreitet sich trotzdem.

Ein Frühling voller „Umarmungen, Partys und Festivals“ solle es werden. Von einem „Meilenstein“ war die Rede, als Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen in Dänemark zum 1. Februar erklärte: „Dänemark, völlig offen“, hieß es. Die Dänen hießen die Lockerungen mehrheitlich willkommen: „Es war, wie wenn die Kühe e...

