Virologe Helmut Fickenscher fordert Reduzierung der Maßnahmen Von dpa | 03.11.2022, 10:45 Uhr

In einer ganztägigen Expertenanhörung hat sich der schleswig-holsteinische Landtag am Donnerstag mit der Corona-Pandemie befasst. Angesichts des bevorstehenden Winters standen in den Ausschüssen besonders medizinische Aspekte im Fokus.