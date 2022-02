Wirtschaft : „Twitter-Gewitter“ der Feuerwehren: Blick hinter die Kulisse

Brände, Tierrettung oder Unfälle: Feuerwehren in NRW haben täglich zahlreiche Einsätze, oft unbemerkt von der Öffentlichkeit. Am Freitag können Bürger das live mitverfolgen - von zuhause, auf Twitter.

Am europäischen Tag des Notrufs wollen die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen auf Twitter über ihre Arbeit informieren. Einsätze, Kurioses und Einblicke hinter die Kulissen sollen am Freitag ab 8 Uhr morgens in einem „Twitter-Gewitter“ auf der Plattform veröffentlicht werden. Unter #112live können Interessierte den Alltag der Einsatzkräfte in Echtzeit ...

