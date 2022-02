Schlussquartal : T-Mobile erleidet Gewinneinbruch im Schlussquartal

Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat ihre Zahlen für das Schlussquartal vorgelegt und blickt trotz sinkendem Nettogewinn positiv in die Zukunft.

Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat zum Jahresende deutlich weniger verdient, aber erneut viele Kunden hinzugewonnen. Hohe Kosten ließen den Nettogewinn in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 422 Millionen Dollar (373 Mio Euro) sinken, wie T-Mobile nach US-Börsenschluss in Bellevue bekanntgab. Die Erlöse legten um g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.