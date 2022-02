Weniger wirkt mehr : So überzeugen Sie mit Ihrem Vortrag

Ob per Video oder vor Ort: Wer will, dass ein Vortrag bei anderen im Kopf bleibt, muss an seiner Präsentationstechnik feilen. Mit diesen Tricks gelingt Ihnen ein optimaler Auftritt.

Wer mit einer Präsentation überzeugen will, hält sich im besten Fall an das Motto „Weniger ist mehr“. Maximal drei Botschaften, die auf das Präsentationsziel einzahlen, sollte man formulieren, rät Ingo Bosch vom Bundesverband für Medientraining in Deutschland. Wichtig sei, dass diese Botschaften für die Zielgruppe relevant sind. Und zwar auch emotional...

