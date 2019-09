Schneller Datenfunk-Standard : Samsung kündigt auf IFA Mittelklasse-Smartphone mit 5G an

Samsung gibt bei 5G Gas. Auf der IFA in Berlin kündigte das Unternehmen am Mittwoch sein erstes Mittelklasse-Smartphone mit dem schnellen Datenfunk-Standard an.

Avatar_shz von dpa

04. September 2019, 20:35 Uhr

Das Galaxy A90 5G richte sich an «Digital Natives», die etwa besondere Erlebnisse festhalten und unterwegs live streamen wollen, um sie nahezu in Echtzeit mit anderen zu teilen, hieß es. «Mit der Erweiterung unseres 5G-Portfolios, insbesondere im mittleren Preissegment, machen wir die Technologie einer breiten Masse zugänglich», sagte Olaf May, Mobil-Chef von Samsung Deutschland.

Bislang gibt es allerdings nur wenige Funkmasten in Deutschland, über die die Geschwindigkeiten von 5G verfügbar sind. «Deutschland ist trotz riesiger Fortschritte noch 5G-Entwicklungsland», sagte May. Samsung glaube aber, dass ein breites Produkt-Angebot über alle Preisklassen hinweg die Entwicklung fördere.