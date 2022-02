Fitnessgeräte-Firma : Peloton streicht Jobs und wechselt Chef aus

Das New Yorker Unternehmen hat Probleme und kündigt drastische Sparmaßnahmen an. Es will daher unter anderem ein Fünftel seiner Arbeitsplätze streichen.

Der Fitnessgeräte-Spezialist Peloton will mit einem Chefwechsel und Sparmaßnahmen aus seiner Krise kommen. Peloton wolle mit 2800 Jobs rund ein Fünftel der Arbeitsplätze streichen und stoppe den Bau einer Fabrik, berichtete das „Wall Street Journal“ am Dienstag unter Berufung auf das Unternehmen. Mitgründer John Foley sagte dem Blatt zudem, dass er d...

